Украина ожидает транш МВФ на $700 млн
Украина ожидает получить от Международного валютного фонда (МВФ) третий транш кредита в размере $700 млн по итогам пересмотра программы сотрудничества, заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко на заседании Верховной рады, передает ТАСС.
"Мы выполняем необходимые условия и структурные маяки, и реализацию соответствующих обязательств, что ускоряет очередной пересмотр программы <...>. По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе $700 млн, срок программы завершается в июне 2022 года, и по итогам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно $1,5 млрд", - отметил он.