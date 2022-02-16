Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг Украины и ответ Москвы о гарантиях безопасности, переданный Западу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Только что завершилось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, которое провел президент. Главной темой совещания было развитие ряда высокотехнологичных отраслей нашей промышленности, но, конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне", - передает ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что "состоялся обмен мнениями и по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам..."