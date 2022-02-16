Тамилла Алиева 14:36

В начале этой недели азербайджанская компания ООО AzVirt начала в Сербии строительство участка Шабац - Лозница автомагистрали Рума - Шабац - Лозница. В торжественной церемонии старта важного для этой страны дорожно-инфраструктурного проекта принял участие президент Сербии Александр Вучич. Общая протяженность магистрали Рума - Шабац - Лозница составит 77 километров. Это один из двух крупных инфраструктурных проектов, которые AzVirt реализует в Сербии. Компания также осуществляет строительство кольцевой дороги вокруг сербской столицы Белград.

Проект Рума - Шабац - Лозница состоит из двух частей. На 22-километровом участке дороги Рума - Шабац продолжается строительство моста через реку Сава, которое планируется завершить к сентябрю следующего года. А полный ввод магистрали в эксплуатацию намечен на конец 2024 года. "В основе нашего сотрудничества с Азербайджаном и президентом Ильхамом Алиевым лежат искренние и дружеские отношения, - подчеркнул, выступая на церемонии, президент Александр Вучич. - Мы верим, что они еще более улучшатся, и мы сможем и дальше активно работать. Строительная компания AzVirt из Азербайджана с опережением графика выполняет качественную работу. Если ей удастся завершить работы в Лознице в сентябре 2024 года, это будет невероятно, поскольку сегодня никто из нас даже представить себе это не может! Однако, как мы знаем, AzVirt всегда вовремя выполняет свои обязательства, которые берет на себя, и известна как компания, никогда не запаздывающая со сроками. Так что, если вы работаете с AzVirt, значит можно ни о чем не беспокоиться". В своем выступлении Александр Вучич, напомнив об истории сотрудничества с AzVirt, отметил также, что успешная реализация компанией проекта строительстве магистрали Лиг - Прелина создала в свое время надежную основу для реализации азербайджанской стороной крупных инфраструктурных проектов.

Отметим, что в 2012-2016 годах компания AzVirt успешно осуществила строительство участка Лиг и Прелина 11-й коридорной магистрали между Сербией и Черногорией. Участок длиной 40,36 км, который включал в себя 4 тоннеля и 66 мостов, был сдан в эксплуатацию с высоким качеством. "Их работа может служить примером для других", "Азербайджанцы показали всем, как надо работать" - с такими заголовками в день сдачи проекта выходили ведущие сербские СМИ. Ранее президент Александр Вучич и правительственные чиновники Сербии неоднократно положительно отзывались о ООО AzVirt, с которым сотрудничают на протяжении двенадцати лет. Сербским компаниям даже советовали учиться у специалистов AzVirt. В отзывах о работе этой компании неизменно подчеркивается высокий профессионализм азербайджанских дорожных инженеров. Положительный имидж AzVirt и других азербайджанских компаний, которые на протяжение многих лет реализуют десятки важных инфраструктурных проектов как Азербайджане, так и за рубежом, обусловлен сочетанием высокого качества работ со своевременным выполнением поставленных сроков строительства и разумными ценами. Это помогает азербайджанским строительным компаниям побеждать в тендерах крупных зарубежных конкурентов, поддерживаемых международными финансовыми институтами. Деятельность AzVirt за рубежом поддерживается президентом Ильхамом Алиевым. В частности, ознакомившись в декабре 2019 года с ходом строительства новой автомобильной дороги Баку - Губа - государственная граница Российской Федерации, президент Ильхам Алиев сказал: "При поддержке азербайджанского государства компания AzVirt успешно реализует проекты за рубежом. Я слышал, что круг вашей деятельности расширяется, и вы отправляете свои предложения в новые страны. Это очень хорошо, азербайджанские компании должны активно участвовать в проектах как в Азербайджане, так и других странах".

Как уже отмечалось, одновременно компания выполняет строительство Белградской кольцевой дороги. В настоящее время AzVirt Oğranak Beograd прокладывает четырехполосное шоссе протяженностью 20,40 км. Помимо этого, совместно с партнерами по консорциуму AzVirt занимается реализацией масштабного проекта в Боснии и Герцеговине, который включает в себя строительство крупного моста Почитель через реку Неретву. Проект Врандук-Понирак в этой стране также является одним из направлений успешной деятельности азербайджанской компании. Кроме того, продолжается строительство участка Киев - Чернигов - Новые Яриловичи в Украине и 67- километрового участка Маданият - Джалалабад автотрассы Бишкек - Ош в Кыргызстане.

Таким образом, условия, созданные при поддержке президента Ильхама Алиева для развития предпринимательства в Азербайджане, позволили нашим компаниям, работающим в сфере дорожного строительства, участвовать в крупных проектах за рубежом. ООО AzVirt как одна из таких компаний постоянно ощущает поддержку государства. AzVirt также входит в число исполнителей первых инфраструктурных проектов, которые реализуются сегодня на освобожденных территориях. В короткие сроки, всего за восемь месяцев, компания сдала в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу, перрон и путепровод международного аэропорта Физули.

Президент Ильхам Алиев, который неоднократно знакомился с ходом работ, высоко оценил деятельность AzVirt, осуществляющей в настоящее время строительство международных аэропортов в Зангилане и Лачине. Выступая на церемонии закладки фундамента аэропорта в Лачинском районе, Ильхам Алиев уделил особое внимание деятельности азербайджанских компаний в Карабахе. "Аэропорт построит наша компания, - подчеркнул глава государства. - И это радует. Потому что активная работа азербайджанских компаний на освобожденных территориях – очень важный фактор".