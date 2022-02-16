Зограб Еганян призвал армян поумнеть: «Карабах» играет против «Марселя», а где «Арарат»?

Бывший советник президента Федерации футбола Армении, а ныне общественный деятель Зограб Еганян выразил свое отношение ко вчерашней провокации армянской диаспоры в Марселе во время матча Лиги конференций между местным «Олимпик Марселем» и азербайджанским « Карабах ом».

Напомним, что армяне пронесли на стадион флаги Армении, которые были заметны во время телетрансляции матча. Позднее выяснилось, что армянам удалось пронести на стадион и провокационные баннеры, но развернуть их помешали сотрудники-стюарды на арене «Велодром».

«Во время матча между командами «Марсель» (Франция) и «Карабах» (Азербайджан) наша община организовала акцию на стадионе, - написал Еганян в Facebook. - Хорошо, если эта акция объединяет, но я уже 10 лет говорю: разве не было бы лучше, если бы армянская команда прошла так далеко в еврокубках и соревновалась с такими командами, как «Марсель», как это делают наши восточные соседи?»

Еганян спрашивает: кто сегодня отвечает за легендарный армянский бренд «Арарат». Он критикует руководителей армянского футбола и с иронией заявляет: «Разве это делают турки? Нет, это делают армяне».

«Люди, пока мы радуемся таким моральным победам, азербайджанцы при помощи команды «Карабах» уже успели связать это слово с миллионами людей. Хотели бы вы, чтобы ереванский «Арарат» играл против «Марселя» и вместо армянских флагов на стадионе были бы азербайджанские? Любой сознательный человек хотел бы, чтобы это было так. Давайте станем немного более реалистичными. Давайте немного подумаем и откажемся от расового мышления, давайте немного поумнеем…».

Матч «Марсель» - «Карабах» завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Ответная игра состоится 24 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.