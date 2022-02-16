Москва обеспокоена эскалацией ситуации в Донбассе
«Эскалация в Донбассе вызывает тревогу в Москве, события, происходящие на юго-востоке Украины, потенциально представляют большую опасность». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Он также прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что информацию о ситуации в Донбассе ему предоставляют 17 разведслужб США.
«Да, в США очень много различных разведслужб. В России у президента с этим все хорошо. У нас не так много, но действуют они не менее эффективно», - отметил пресс-секретарь Путина.
Дмитрий Песков ответил и на вопрос, какими источниками пользуется президент Путин, чтобы отслеживать ситуацию в Донбассе.
«Разумеется, у президента РФ есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел», - уточнил представитель Кремля.