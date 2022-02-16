Взрыв мины в Тертере: ранены два человека

В Тертерском районе на территории, где не проводились операции по разминированию, в результате взрыва мины ранения получили два человека, сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Согласно сообщению, Алышан Сафаров, 1963 года рождения, и Фаиг Сафаров, 1965 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате взрыва мины. Пострадавшие госпитализированы и взяты под наблюдение врачей.

Оба являются сотрудниками дорожно-эксплуатационного управления №42. Соответствующие органы проводят расследование.