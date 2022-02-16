Миллиардер разместил в своем Twitter-аккаунте фотографию Гитлера с надписью: "Хватит сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет". Предполагается, что Маск выложил данную запись в ответ на то, что правительство Трюдо приказало банкам сократить финансирование протестующих. Таким образом миллиардер хотел поддержать канадских дальнобойщиков.

Сообщение появилось в аккаунте предпринимателя 16 февраля незадолго до полуночи по калифорнийскому времени, позже предприниматель удалил твит без объяснения причин. Твит набрал более 35 000 лайков и 9 000 ретвитов, при этом он вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

Так, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал публикацию Маска шокирующей.

"Позвольте мне напомнить вам, за что выступают Канада и канадцы. Канадцы ценят стабильность, предсказуемость и уважение к верховенству закона. Мы всегда будем отстаивать эти ценности", - заявил он в Twitter.

"Это неуважение к памяти всех жертв нацистского режима и причиняет боль многим людям", - сообщило руководство музея в Освенциме.

Сам миллиардер никак не прокомментировал скандал, однако написал в своем аккаунте: "Причины ненавидеть запоминаются лучше, чем причины любить".