Шеф Пентагона уклонился от ответа на вопрос о размещении дополнительных войск в Европе

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Польшу не стал рассуждать о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе, передает RT.

«Сегодня мне нечего объявить по этому поводу», - ответил глава Пентагона на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он подчеркнул, что США будут консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы убедиться в одинаковости взглядов на развертывание любых сил.

«Мы будем делать необходимое для защиты наших партнеров и союзников в соответствии с положениями пятой статьи Устава НАТО», - заявил он.