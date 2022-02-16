Обвиняемая в смерти «краснодарского каннибала» Григорян вины не признает

Суд отложил заседание по делу медика Лусине Григорян, обвиняемой в причастности к гибели осужденного за убийство и расчленение женщины в Краснодаре Дмитрия Бакшеева, на 24 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, передает Interfax.

«Подсудимая Григорян вину не признала. Рассмотрение дела назначено на 24 февраля в 10:00 мск в закрытом судебном заседании. Рассмотрение уголовного дела в суде было отложено из-за отказа потерпевшей (супруги Бакшеева) от допроса без адвоката, который не явился в суд из-за болезни», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении врача-эндокринолога терапевтического отделения тюремной больницы № 19 Лусине Григорян. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева.