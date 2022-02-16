Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.

Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.

Встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений, между президентами нет социальной дистанции, которую Путин соблюдал на переговорах с другими главами государств, в том числе канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.