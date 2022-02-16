«Омикрону» предрекли исчезновение
Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что штамм коронавируса «омикрон» ждет вырождение из-за мутаций, передает «Лента.ру».
«Процесс с исчезновением вируса в результате мутации описывал в своей работе профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ. Японский эксперт изучал поведение вируса в период спада эпидемии. Иноуэ пришел к выводу, что коронавирус может самовырождаться. В результате мутации геном вируса становится дефектным. Вирус уже не может нормально размножаться и запускает процесс самоуничтожения. «Омикрон» ждет та же учесть», - пояснил он.