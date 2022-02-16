Отменен визовый режим между Азербайджаном и Сербией

Между Азербайджаном и Сербией отменен визовый режим. Это нашло отражение в законе «Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта», утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, утверждается «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта», подписанное 11 октября 2021 года в городе Белград.