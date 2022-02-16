«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров призвал Запад вести диалог «по понятиям»

Россия в диалоге с США по безопасности будет добиваться честного отношения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с госсекретарем США, Лавров отметил, что заинтересован в переговорах с коллегой. «Мы договаривались с госсекретарем Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ по гарантиям безопасности и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», — сказал российский министр, слова котрого приводит РБК.

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — добавил он.