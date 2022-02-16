В водах Атлантики горит судно с тысячами элитных авто

В Атлантическом океане возник пожар на судне Felicity Ace, на борту которого находится около четырех тысяч элитных Porsche, Bentley и Volkswagen. Груз следует из Порта Эмден в Германии в порт Дэвисвилл в американском штате Род-Айленд, сообщает Associated Press.

Отмечается, что экипаж Felicity Ace подал сигнал бедствия после того, как на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар, и вскоре после этого судно было объявлено "неуправляемым". Все 22 члена экипажа эвакуировались на шлюпках, часть из них подобрали оказавшиеся неподалеку торговые суда. В спасении также участвовал патрульный катер военно-морского флота Португалии.

Издание The Drive уточняет, что на борту Felicity Ace находятся автомобили Porsche и других брендов Volkswagen Group – подтвердили представители автопроизводителей. Многие клиенты в соцсетях и на форумах уже выразили обеспокоенность тем, что заказанные ими редкие автомобили могут быть повреждены и уничтожены в результате инцидента.

Автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был прибыть в США утром 23 февраля. По последним данным, на дрейфующем Felicity Ace продолжается пожар, продолжается спасательная операция.

В португальских военно-морских силах заявили, что у них нет никаких подробностей об операции по спасению горящего судна. По их информации, судно с автомобилями дрейфует на восток.