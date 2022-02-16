В Кремле заявили, что Путин ночью спит спокойно

Журналисты поинтересовались у него, каким образом президента РФ информируют о ситуации на юго-востоке Украины и существует ли канал, который позволяет Путину следить за происходящим круглосуточно, передает РИА Новости.

Несмотря на рост напряженности на политической арене, президент Владимир Путин спокойно спит по ночам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть. Но, разумеется, у президента РФ есть множество источников информации, которая позволяет ему составлять реальную картину положения дел», – сказал Песков.

Он пояснил, что Путин «своевременно из соответствующих служб получает соответствующие доклады».

Говоря о том, как происходят ночные доклады и спит ли вообще президент, Песков заверил, что Путин спит спокойно. Сам Песков, по его словам, спит «не менее спокойно, но чутко».