Вниманию водителей: ограничивается движение на столичной улице

В связи с предстоящими ремонтными работами будет временно ограничено движение по улицам Басти Багировой и Абдулвахаба Саламзаде в Ясамальском районе. Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ограничение на улице Абдулвахаба Саламзаде будет действовать 19 февраля с 09:00 до 21:00, а по улице Басти Багировой - с 9:00 19 февраля до 20:00 часов 20 февраля.

Водителям рекомендуется заранее спланировать свой маршрут по альтернативным дорогам.