Одной поездкой российский министр обороны определил приоритеты Москвы на внешнеполитической арене. Какая Украина, когда нужно срочно гасить пожар в Сирии ? Друзы на грани восстания – и Сергей Кужугетович срочно вылетел туда, залегендировав отлет необходимостью провести инспекцию учений военно-морского флота России.

Для срочной командировки было достаточно, чтобы в Москву прилетел духовный лидер друзской общины Израиля Муафак Тариф. Пусть читателя не смущает, что он проживает на территории еврейского государства – влияние этого человека на сирийских друзов огромно. И именно ему они доверили высказать России свои претензии к Дамаску.

Провинция Эс-Сувейда продолжает бурлить из-за того, что 4-я дивизия Махера Асада, кураторами которой являются иранцы, перекрыла друзам контрабандные пути, которые только и позволяли жителям выживать. С Дамаском по этому вопросу друзы договориться не могут – и теперь бросились к Москве: «Помогите обуздать аппетиты Тегерана и клана Асада, которые дерут с бизнесменов-друзов уже даже не три, а все семь шкур».

Еще два года назад во время приезда в Россию Муафак Тариф пытался убедить российскую сторону, чтобы она оказала давление на Дамаск в вопросе открытия в Эс-Сувейде дополнительного пограничного перехода в Иорданию, а также помочь в формировании неподконтрольных сирийскому правительству отрядов для «охраны торговых караванов от атак бандитов и грабителей».