Шойгу вылетел в Сирию: кто же наступлением на Киев командовать будет? по горячим следам
Российский министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Сирию. По официальной версии, он проведет инспекцию учений ВМФ, которые проходят в восточной части Средиземного моря.
Одной поездкой российский министр обороны определил приоритеты Москвы на внешнеполитической арене. Какая Украина, когда нужно срочно гасить пожар в Сирии? Друзы на грани восстания – и Сергей Кужугетович срочно вылетел туда, залегендировав отлет необходимостью провести инспекцию учений военно-морского флота России.
Для срочной командировки было достаточно, чтобы в Москву прилетел духовный лидер друзской общины Израиля Муафак Тариф. Пусть читателя не смущает, что он проживает на территории еврейского государства – влияние этого человека на сирийских друзов огромно. И именно ему они доверили высказать России свои претензии к Дамаску.
Провинция Эс-Сувейда продолжает бурлить из-за того, что 4-я дивизия Махера Асада, кураторами которой являются иранцы, перекрыла друзам контрабандные пути, которые только и позволяли жителям выживать. С Дамаском по этому вопросу друзы договориться не могут – и теперь бросились к Москве: «Помогите обуздать аппетиты Тегерана и клана Асада, которые дерут с бизнесменов-друзов уже даже не три, а все семь шкур».
Еще два года назад во время приезда в Россию Муафак Тариф пытался убедить российскую сторону, чтобы она оказала давление на Дамаск в вопросе открытия в Эс-Сувейде дополнительного пограничного перехода в Иорданию, а также помочь в формировании неподконтрольных сирийскому правительству отрядов для «охраны торговых караванов от атак бандитов и грабителей».
В переводе на человеческий его просьба звучала так: помогите нам в контрабанде на границе с Иорданией и охране наших грузов от поборов со стороны сирийских сил, которые курируют иранцы. В обмен на нашу лояльность Дамаску и Москве, а также поддержку российских инициатив в провинции Эс-Сувейда.
Вопрос обещали рассмотреть, предварительно проконсультировавшись с Дамаском. Но сирийский режим отказался договариваться с друзами: «Чего захотели, наглецы, свободной торговли! Не жирно ли им будет? Делиться надо». После чего поборы приняли масштабный и систематический характер, а Махер Асад пообещал всех контрабандистов-неплательщиков зачислить в число террористов и их пособников, в Сирии это запросто.
В итоге ситуация накалена до предела, Эс-Сувейда беременна антиправительственным восстанием, которое по аналогичным причинам подхватят и Хомс, и Дейр-эз-Зор, и много кто еще – алчностью клана Асада и их иранских покровителей Сирия сыта по горло.
Ситуация с «визитом отчаяния» в Москву Муафака Тарифа и срочный вылет в Дамаск Сергея Шойгу – прекрасная иллюстрация сразу нескольких граней «новой Сирии, освобожденной от террористов». Клан Асада словно сорвался с цепи и выжимает из страны последние соки, живет, как говорится, одним днем. Опасность нового восстания его не пугает – если что, русские опять помогут. А Москва не может призвать к порядку даже того, кто держится во власти исключительно на ее штыках и финансовых вливаниях. А вы говорите – Россия готовится к захвату Украины. Тут бы с уже имеющимися «геополитическими победами» разобраться…