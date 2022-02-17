В пятницу, 18 февраля, в Баку состоялась церемония награждения, организованная азербайджанским представительством ВОЗ в рамках проектов «Инициатива солидарности для здоровья» и «Поддержка вакцинации против COVID-19», проводимых в сотрудничестве с Европейским Союзом и Всемирной организацией здравоохранения.

На мероприятии было подробно рассказано о работе, проделанной в Азербайджане по борьбе с пандемией коронавируса, и достигнутых успехах в 2021 году.

Затем состоялась церемония награждения. За усилия в этом направлении Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения наградили медицинскую службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана дипломом за поддержку непрерывной медицинской просветительской деятельности в рамках проектов «Инициатива солидарности для здоровья» и «Поддержка вакцинации против COVID-19». Диплом был вручен представителем ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.