По их словам, была попытка подорвать емкость для хранения аммиака на заводе «Стирол» в Горловке. Украинская сторона все эти обвинения опровергает.

Пушилин также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе. По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса».

ТАСС со ссылкой на заявления «народной милиции «ДНР» сообщает, что якобы «диверсионные группы Вооруженных сил Украины планировали подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений неподалеку от Горловки, при попытке проникновения на территорию «ДНР» были убиты два человека из их состава».

Сепаратисты утверждают, что «на Горловском направлении военнослужащие «НМ ДНР» пресекли попытку проникновения диверсионной группы противника на территорию Донецкой народной республики. Вдоль лесополосы вблизи населенного пункта Железная Балка нашими наблюдателями выявлено перемещение двух групп специального назначения ВФУ в количестве 10 и 12 человек. Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери - не менее двух боевиков убиты, трое ранены - и был вынужден отступить».

Кроме того, по их словам, «были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке».

Отметим, что ранее газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников писала, что Россия может устроить провокацию с химическим оружием, чтобы обвинить в этом Украину или даже США. Два источника сообщили журналистам, что у американской разведки есть данные, которые указывают: Россия под чужим флагом может использовать химическое вещество, обездвиживающее мирных жителей. После этого они используют тела, чтобы создать впечатление, будто Украина отравила газом и убила мирных жителей, утверждают собеседники издания.

Кроме того, донецкие сепаратисты утверждают, что вооруженные силы Украины пытались прошлой ночью подорвать резервуары на нефтебазе в районе населенного пункта Еленовка, а также в пятницу украинские военные обстреляли из танков окрестности города Горловка, и что якобы ВСУ с начала суток выпустили по по «ДНР» около 300 боеприпасов.