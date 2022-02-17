В бакинской квартире нашли труп пожилой женщины

В Баку в квартире обнаружено тело пожилой женщины. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку за закрытой дверью в беспомощном состоянии находится одинокий человек.

Привлеченные на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска МЧС открыли входную дверь и обнаружили в квартире тело Махмудовой Гызбике, 1940 года рождения.

Тело передано по назначению.