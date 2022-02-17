Министр обороны России и глава Пентагона обсудили вопросы безопасности
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В пятницу, 18 февраля, состоялись телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении.