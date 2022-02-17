Готова ли Украина к войне нового поколения? На вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает глава Укроборонпрома Юрий Гусев

Беседовал: Эйнулла Фатуллаев 17:22

Вероятность масштабной эскалации в Донбассе, судя по сообщениям западных и российских СМИ, возрастает с каждым часом. Haqqin.az пристально следит за развитием военно-политической ситуации в кризисном регионе, и в настоящее время группа сотрудников редакции находится в служебной командировке в Киеве. В ближайшие дни наши журналисты должны посетить и прифронтовую зону, чтобы оценить нарастающую опасность углубления военно-политического конфликта. А готова ли украинская армия и военно-промышленный комплекс страны к войне нового поколения? Смогла ли Украина обеспечить производство современных систем вооружения и боевой техники? В цикле «Беседы Эйнуллы Фатуллаева» глава Укроборонпрома (объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины) Юрий Гусев ответил на актуальные вопросы перевооружения украинской армии.

- Несколько лет назад в Укроборонпроме начались наконец долгожданные реформы. Насколько назревшие преобразования дали толчок развитию самодостаточной системы ВПК (военно-промышленного комплекса) и производства современных систем вооружений и техники? - 1 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1630-ІХ «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», ключевая цель которого – повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК. Дело в том, что нынешняя организационно-правовая форма наших государственных предприятий-производителей ВВТ не присуща успешным оборонно-промышленным компаниям мира. Путь корпоратизации они прошли еще 20-30 лет назад. В частности, компания Leonardo, возглавившая в 2020 году Индекс оборонных компаний мира. Таким образом, трансформация Укроборонпрома и его предприятий-участников происходит во исполнение закона Украины. Корпоративная модель управления предприятиями сектора государственного ОПК минимизирует коррупционные риски, конфликты интересов и политическое влияние. Ведь, согласно закону, функции органа, определяющего политику, и собственника разграничены: Минстратегпром будет отвечать за формирование политики в сфере оборонки, а Кабмин – через реформированный концерн – будет управлять преобразованными оборонными предприятиями. Таким образом, инвестор, в том числе зарубежный, будет иметь больше доверия к нам, поскольку корпоративная модель управления строится в том числе на открытости и прогнозируемости для партнеров. Привлечение в отрасль инвестиций позволит преобразованному Укроборонпрому создавать оружие будущего – современное, высокотехнологичное, наукоемкое, с использованием искусственного интеллекта. То, которое поможет восстановить контроль над временно оккупированными и аннексированными украинскими территориями. В конце концов, трансформация государственного ОПК поможет вернуть отрасли статус инновационной в Украине. Ведь Интернет в свое время изобрело именно Американское агентство оборонных технологий. На сегодняшний день реформирование Укроборонпрома поддерживают наши международные партнеры. Как результат, мы заключаем с ними амбициозные сделки. Так, на прошлой неделе в рамках официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину было заключено Соглашение о сотрудничестве между ДК «Укроборонпром» и входящей в состав Thales Group французской международной компанией Thales International SAS. В подтверждение слов об укреплении доверия международных партнеров к Укроборонпрому служат и рекордные показатели поступления средств от внешнеэкономической деятельности в 2021 году – более 1 млрд долларов.

- По оценкам экспертов, за прошедшие годы властям Украины не удалось приблизить военно-промышленный комплекса к стандартам НАТО и западной системы управления. Почему? - Как я уже отмечал, сегодня на предприятиях Укроборонпрома внедряется корпоративная модель управления, позволяющая минимизировать коррупционные риски и политическое влияние. Эта корпоративная модель управления полностью соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет 37 наиболее экономически развитых стран мира — большинство государств Европейского Союза и НАТО. Так, согласно стандартам ОЭСР, должен быть создан независимый наблюдательный совет, который сможет эффективно представлять интересы государства и быть предохранителем от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния. Кроме того, стандарты ОЭСР предусматривают регулярную корпоративную публичную отчетность, которая должна содержать результаты деятельности, планы и намерения менеджмента компании. И стоит отметить, что в прошлом году – впервые за 11 лет существования концерна – наша команда подготовила и публично обнародовала годовой корпоративный отчет Укроборонпрома за 2020 г., содержавший обзор оборонной отрасли в мире и Украине, ключевые показатели производства, объемы выполнения гособоронзаказа, экспорта, закупок, а также финансовые показатели. Кроме того, в отчете зафиксирован ход реформы концерна в 2020 году: куда мы движемся, как и, главное, какую высокоуровневую цель преследуем. Действительно, обнародование годовых отчетов является устоявшейся практикой среди ведущих оборонных компаний мира, а мы твердо намерены присоединиться к "клубу" лучших. И, конечно, таким образом концерн реализует антикоррупционную и комплаенс-политику в части прозрачности и подотчетности перед украинским обществом и международными партнерами, что, собственно, соответствует мировым стандартам. Далее. Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяющими информацию о возможных коррупционных проявлениях и рисках на предприятиях Укроборонпрома. В частности, на днях по приглашению представительства НАТО в Украине мы присоединились к онлайн-курсу по основам воспитания добродетели. - Почему Украина до сих пор не перешла к более прозрачной евроатлантической системе закупок вооружения? Информация о закупках все еще засекречена. - Государственный концерн "Укроборонпром", согласно закону страны №1630-ІХ "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", управляет оборонными предприятиями, входящими в его состав. Государственный концерн "Укроборонпром" не отвечает за формирование политики в сфере обороны, поэтому этот вопрос не относится к компетенциям концерна. Вместе с тем Укроборонпром выступает за максимальную прозрачность в закупках. Именно поэтому с 1 января 2020 года предприятия Укроборонпрома добровольно перешли на закупки через систему Prozorro. На сегодняшний день благодаря конкуренции на торгах мы сэкономили более 1 млрд грин. К примеру, в прошлом году экономия на закупках в системе Prozorro составила 735 млн грн. Это на 63% больше, чем в 2020 году.

За первый месяц текущего года концерн и его предприятия-участники сэкономили на завершенных тендерах в системе Prozorro почти 43 млн грн., или на 31% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Уже два года подряд система Prozorro относит Укроборонпром к ТОП-прозрачных закупщиков страны. Мы прилагаем много усилий, чтобы все тендеры на Prozorro были подготовлены квалифицированно и качественно, чтобы все наши решения были справедливыми и эффективными. Мы отвоевываем потерянное доверие бизнеса к нам, ведь хорошо понимаем: чем больше участников придет на торги, тем лучше цену на товар или услугу мы получим. Именно поэтому в прошлом году мы создали систему рассмотрения жалоб, чтобы любой участник тендера, проводимый нашими предприятиями, мог сообщить Концерну о нарушении его прав и интересов. Поскольку закупки, не подпадающие под действие Закона Украины «О публичных закупках», нельзя обжаловать в Антимонопольном комитете Украины, Концерн принял решение создать собственную систему обжалований, чтобы обеспечить для участников торгов равные условия и правила игры. - Почему находящаяся в состоянии войны Украина так мало тратит на перевооружение? Всего 1 миллиард долларов в год… - По итогам 2021 года предприятия Укроборонпрома нарастили объемы производства вооружения, военной техники и другой продукции на 24%: 39 млрд грн по сравнению с 31,4 млрд грн в 2020 году. Таким образом, за 12 месяцев прошлого года предприятия Концерна произвели на 7,6 млрд грн больше, чем в 2020 году. Нужно отметить, что в эти 39 млрд грн входят как сам гособоронзаказ, так и поступления от экспортных контрактов.

Более того, в январе 2022 года общий объем производства на предприятиях-участниках Укроборонпрома превысил 3 млрд грн. Это на 968 млн грн (+48%) выше показателя аналогичного периода в прошлом году и на 1,1 млрд грн (+58%) за достижение января 2020 года.