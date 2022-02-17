Готова ли Украина к войне нового поколения? На вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает глава Укроборонпрома Юрий Гусев
Вероятность масштабной эскалации в Донбассе, судя по сообщениям западных и российских СМИ, возрастает с каждым часом. Haqqin.az пристально следит за развитием военно-политической ситуации в кризисном регионе, и в настоящее время группа сотрудников редакции находится в служебной командировке в Киеве. В ближайшие дни наши журналисты должны посетить и прифронтовую зону, чтобы оценить нарастающую опасность углубления военно-политического конфликта.
А готова ли украинская армия и военно-промышленный комплекс страны к войне нового поколения? Смогла ли Украина обеспечить производство современных систем вооружения и боевой техники?
В цикле «Беседы Эйнуллы Фатуллаева» глава Укроборонпрома (объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины) Юрий Гусев ответил на актуальные вопросы перевооружения украинской армии.
- Несколько лет назад в Укроборонпроме начались наконец долгожданные реформы. Насколько назревшие преобразования дали толчок развитию самодостаточной системы ВПК (военно-промышленного комплекса) и производства современных систем вооружений и техники?
- 1 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1630-ІХ «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», ключевая цель которого – повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК. Дело в том, что нынешняя организационно-правовая форма наших государственных предприятий-производителей ВВТ не присуща успешным оборонно-промышленным компаниям мира. Путь корпоратизации они прошли еще 20-30 лет назад. В частности, компания Leonardo, возглавившая в 2020 году Индекс оборонных компаний мира.
Таким образом, трансформация Укроборонпрома и его предприятий-участников происходит во исполнение закона Украины.
Корпоративная модель управления предприятиями сектора государственного ОПК минимизирует коррупционные риски, конфликты интересов и политическое влияние. Ведь, согласно закону, функции органа, определяющего политику, и собственника разграничены: Минстратегпром будет отвечать за формирование политики в сфере оборонки, а Кабмин – через реформированный концерн – будет управлять преобразованными оборонными предприятиями. Таким образом, инвестор, в том числе зарубежный, будет иметь больше доверия к нам, поскольку корпоративная модель управления строится в том числе на открытости и прогнозируемости для партнеров.
Привлечение в отрасль инвестиций позволит преобразованному Укроборонпрому создавать оружие будущего – современное, высокотехнологичное, наукоемкое, с использованием искусственного интеллекта. То, которое поможет восстановить контроль над временно оккупированными и аннексированными украинскими территориями.
В конце концов, трансформация государственного ОПК поможет вернуть отрасли статус инновационной в Украине. Ведь Интернет в свое время изобрело именно Американское агентство оборонных технологий.
На сегодняшний день реформирование Укроборонпрома поддерживают наши международные партнеры. Как результат, мы заключаем с ними амбициозные сделки. Так, на прошлой неделе в рамках официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину было заключено Соглашение о сотрудничестве между ДК «Укроборонпром» и входящей в состав Thales Group французской международной компанией Thales International SAS.
В подтверждение слов об укреплении доверия международных партнеров к Укроборонпрому служат и рекордные показатели поступления средств от внешнеэкономической деятельности в 2021 году – более 1 млрд долларов.
- По оценкам экспертов, за прошедшие годы властям Украины не удалось приблизить военно-промышленный комплекса к стандартам НАТО и западной системы управления. Почему?
- Как я уже отмечал, сегодня на предприятиях Укроборонпрома внедряется корпоративная модель управления, позволяющая минимизировать коррупционные риски и политическое влияние.
Эта корпоративная модель управления полностью соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет 37 наиболее экономически развитых стран мира — большинство государств Европейского Союза и НАТО.
Так, согласно стандартам ОЭСР, должен быть создан независимый наблюдательный совет, который сможет эффективно представлять интересы государства и быть предохранителем от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.
Кроме того, стандарты ОЭСР предусматривают регулярную корпоративную публичную отчетность, которая должна содержать результаты деятельности, планы и намерения менеджмента компании.
И стоит отметить, что в прошлом году – впервые за 11 лет существования концерна – наша команда подготовила и публично обнародовала годовой корпоративный отчет Укроборонпрома за 2020 г., содержавший обзор оборонной отрасли в мире и Украине, ключевые показатели производства, объемы выполнения гособоронзаказа, экспорта, закупок, а также финансовые показатели. Кроме того, в отчете зафиксирован ход реформы концерна в 2020 году: куда мы движемся, как и, главное, какую высокоуровневую цель преследуем.
Действительно, обнародование годовых отчетов является устоявшейся практикой среди ведущих оборонных компаний мира, а мы твердо намерены присоединиться к "клубу" лучших. И, конечно, таким образом концерн реализует антикоррупционную и комплаенс-политику в части прозрачности и подотчетности перед украинским обществом и международными партнерами, что, собственно, соответствует мировым стандартам.
Далее. Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяющими информацию о возможных коррупционных проявлениях и рисках на предприятиях Укроборонпрома.
В частности, на днях по приглашению представительства НАТО в Украине мы присоединились к онлайн-курсу по основам воспитания добродетели.
- Почему Украина до сих пор не перешла к более прозрачной евроатлантической системе закупок вооружения? Информация о закупках все еще засекречена.
- Государственный концерн "Укроборонпром", согласно закону страны №1630-ІХ "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", управляет оборонными предприятиями, входящими в его состав.
Государственный концерн "Укроборонпром" не отвечает за формирование политики в сфере обороны, поэтому этот вопрос не относится к компетенциям концерна.
Вместе с тем Укроборонпром выступает за максимальную прозрачность в закупках. Именно поэтому с 1 января 2020 года предприятия Укроборонпрома добровольно перешли на закупки через систему Prozorro. На сегодняшний день благодаря конкуренции на торгах мы сэкономили более 1 млрд грин.
К примеру, в прошлом году экономия на закупках в системе Prozorro составила 735 млн грн. Это на 63% больше, чем в 2020 году.
За первый месяц текущего года концерн и его предприятия-участники сэкономили на завершенных тендерах в системе Prozorro почти 43 млн грн., или на 31% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Уже два года подряд система Prozorro относит Укроборонпром к ТОП-прозрачных закупщиков страны.
Мы прилагаем много усилий, чтобы все тендеры на Prozorro были подготовлены квалифицированно и качественно, чтобы все наши решения были справедливыми и эффективными. Мы отвоевываем потерянное доверие бизнеса к нам, ведь хорошо понимаем: чем больше участников придет на торги, тем лучше цену на товар или услугу мы получим. Именно поэтому в прошлом году мы создали систему рассмотрения жалоб, чтобы любой участник тендера, проводимый нашими предприятиями, мог сообщить Концерну о нарушении его прав и интересов.
Поскольку закупки, не подпадающие под действие Закона Украины «О публичных закупках», нельзя обжаловать в Антимонопольном комитете Украины, Концерн принял решение создать собственную систему обжалований, чтобы обеспечить для участников торгов равные условия и правила игры.
- Почему находящаяся в состоянии войны Украина так мало тратит на перевооружение? Всего 1 миллиард долларов в год…
- По итогам 2021 года предприятия Укроборонпрома нарастили объемы производства вооружения, военной техники и другой продукции на 24%: 39 млрд грн по сравнению с 31,4 млрд грн в 2020 году. Таким образом, за 12 месяцев прошлого года предприятия Концерна произвели на 7,6 млрд грн больше, чем в 2020 году.
Нужно отметить, что в эти 39 млрд грн входят как сам гособоронзаказ, так и поступления от экспортных контрактов.
Более того, в январе 2022 года общий объем производства на предприятиях-участниках Укроборонпрома превысил 3 млрд грн. Это на 968 млн грн (+48%) выше показателя аналогичного периода в прошлом году и на 1,1 млрд грн (+58%) за достижение января 2020 года.
Всего предприятия Концерна изготовили, модернизировали, восстановили и отремонтировали в прошлом году более 3300 единиц вооружения и военной техники.
Напомню, ключевая цель существования Укроборонпрома – обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины своевременно и в полном объеме надежным вооружением и военной техникой. Мы, как крупнейший государственный производитель ВВТ, выполняем задачи, которые перед нами ставит государство.
При этом производственные мощности предприятий Концерна позволяют производить еще больше вооружения и военной техники, если такую задачу поставит государство.
- Что мешает Украине наладить производство боеприпасов?
- 1 июня 2021 Государственный концерн «Укроборонпром» и Канадская коммерческая корпорация подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере стратегической безопасности, обороны, аэрокосмической деятельности и производства боеприпасов.
В рамках Меморандума Укроборонпром, Государственная акционерная холдинговая компания «Артем», входящая в состав Концерна, и канадская компания GL Munitions Inc. подписали Соглашение о сотрудничестве по вопросам производства боеприпасов к стрелковому оружию.
Целью заключения соглашения является создание возможностей для строительства завода по производству боеприпасов для стрелкового оружия.
5 ноября Канадская коммерческая корпорация, отвечающая за реализацию этого проекта с канадской правительственной стороны, инициировала изменения в Меморандум и Соглашение, существенно расширив сотрудничество в оборонной промышленности. Кроме строительства патронного завода, канадская сторона предлагает строить заводы по производству пороха и капсул для обеспечения замкнутого цикла производства патронов на территории Украины.
Запуск этого международного проекта призван укрепить обороноспособность Украины и Укроборонпром всячески развивает это направление.
- Затронем и немаловажный вопрос ценообразования. По мнению большинства украинских экспертов, оборонная промышленность остается единственной отраслью, где продолжают действовать принципы советской плановой экономики...
- На сегодняшний день есть разные методы ценообразования, которые мы подробно изучали вместе с нашими зарубежными партнерами. Следует отметить, что методы ценообразования, которые использует Украина, не сильно отличаются от применяемых в странах-партнерах.
У каждого способа есть свои достоинства и недостатки.
Впрочем, действительно, система ценообразования в секторе государственного ОПК нуждается в усовершенствовании. На сегодняшний день формирование цены осуществляется административным методом на основании РКМ (расчетно-калькуляционных материалов) и не до конца учитывает современные рыночные отношения. К примеру, при формировании цены на оборонную продукцию заказчиками не учитывается стоимость жизненного цикла.
Для нас, как крупнейшего государственного производителя ВВТ, был бы выгоден переход на способ договорной цены, впрочем, мы помним, что вооружение и военная техника для украинской армии закупается за средства налогоплательщиков, поэтому важно сохранить баланс между упрощением системы ценообразования и эффективным и контролируемым использованием бюджетных средств.
- Удастся ли Украине достичь производства высокотехнологичного вооружения?
- Мы ожидаем дальнейшего роста в период 2022-2030 годов объемов производства Концерном продукции военного назначения. Это обусловлено необходимостью перевооружения Вооруженных Сил Украины, сохранением (наиболее вероятно) объемов сотрудничества с традиционными зарубежными партнерами и развитием отношений с новыми международными партнерами.
Планируем сохранение объемов поставок в Южную и Юго-Восточную Азию, а также поставок в страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки.
Концерн в целях поддержания боевого потенциала Вооруженных Сил Украины планирует осуществить:
- разработку и серийное производство оружия и военной техники (ОВТ) в кооперации с другими государствами. Эти меры будут применяться при недостаточном финансировании замкнутых циклов производства ОВТ - они позволят участвовать в разработке и серийном производстве образцов, а также использовать новейшие технологии, которыми владеют государства-участники кооперации;
- лицензионное производство ОВТ. Эти меры будут применяться при отсутствии научно-технической, технологической и производственной базы для создания нужного ОВТ для собственных вооруженных сил и позволят получить отсутствующие в стране технологии. А в перспективе, по мере приобретения соответствующего опыта, перейти к созданию данного вида ОВТ собственными силами.
- Что вы можете сказать о состоянии и тенденциях развития современных видов вооружения на Украине?
- В этом вопросе нужно начинать, пожалуй, с мировых тенденций развития вооружений.
Ведущие страны мира осуществляют активные меры по перевооружению собственных войск. Ведь мы живём во время, когда способы ведения войны меняются, а это формирует новые вызовы и новые потребности в разработке вооружений. Используются принципы квантовых, информационных, космических, гиперзвуковых технологий, биотехнологий, а также технологий в сфере искусственного интеллекта, создаются новые материалы, робототехника и автономные беспилотные аппараты, совершенствуются неядерные высокоточные вооружения.
Наземная бронетехника, самолеты и вертолеты, а также корабли и подлодки оснащаются двигателями, работающими на альтернативных источниках энергии, часть из них становится беспилотными.
Боевые разведывательные ударные комплексы обеспечивают действия войск разведывательными данными, в том числе средствами воздушной и космической разведки, в реальном режиме времени, а также огневую поддержку из воздуха и артиллерийскими средствами. Инженерная разведка осуществляется с использованием роботизированных систем.
Легкие вертолеты (легкие штурмовики), находящиеся в распоряжении командира беспилотные летательные аппараты применяются не только как разведывательные, а также для корректировки артиллерийских систем, дронов "камикадзе".
Противовоздушная оборона оснащается переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитными установками для борьбы с низколетящими целями.
Устойчивость связи при применении противником средств радиоэлектронной борьбы становится основой живучести, мобильности и скрытости действий.
Для ведения боевых действий на море и в прибрежных районах подразделения военно-морских сил оснащаются роботизированными беспилотными надводными и подводными аппаратами, в частности, ударными, с помощью которых создаются системы мониторинга, контроля и обороны как по надводной поверхности, так и под водой.
- Военные эксперты утверждают, что украинское ВКП в большей степени не ориентировано на экспорт. Насколько сотрудничество с Китаем (в сфере военно-морского флота) и наметившаяся с Турцией стратегия по производству БПЛА может повлиять на модернизацию, особенно военной авиации?
- Укроборонпром – это государственный Концерн, и он выполняет задачи, которые ему определены государством, в первую очередь президентом Украины и правительством. Сегодня главная задача и основной приоритет государственного сектора украинского ОПК заключается в обеспечении Вооруженных Сил Украины качественной, современной и модернизированной военной техникой и вооружением для усиления обороноспособности нашей страны в условиях постоянного военно-политического давления со стороны агрессора.
Вместе с тем, перед Укроборонпромом стоит и другая задача – содействие экономическому развитию страны путем роста внутреннего рынка и увеличения экспорта. Поэтому то вооружение и комплектующие к нему, которое на сегодняшний день не заказывается и не применяется Вооруженными Силами Украины, Укроборонпром производит и продает на экспорт.
Укроборонпром на взаимовыгодной основе с соблюдением всех требований международного законодательства сотрудничает со многими странами мира. По оценкам международных партнеров, система государственного экспортного контроля Украины является одной из самых жестких - в хорошем понимании этого слова - и гармонично развитых. Эта система, благодаря заложенным в нее предохранителям, обеспечивает бесперебойное функционирование оружейного экспорта в соответствии с существующими экспортными режимами и ограничениями.
Турция является стратегическим партнером Украины и у нас есть с этим государством ряд действующих проектов в военно-технической сфере. Так, 3 февраля этого года было подписано Рамочное соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое, в частности, даст мощный толчок для развития и функционирования беспилотной авиации в составе Воздушных Сил ВСУ.
Кроме того, некоторые наши ведущие предприятия вовлечены в научно-техническую и производственную кооперацию с оборонно-промышленными предприятиями западных стран. И мы поставляем им современные комплектующие и агрегаты, например, авиационные двигатели, которые уже затем в виде конечного образца могут поступить на вооружение ВС Украины. Определенные решения могут быть использованы в ходе модернизации существующих образцов нашей техники.
- И о высокотехнологичном вооружении. Какова судьба проекта так называемого летающего танка (вертолет с установленным ракетным комплексом), о котором громко объявили в 2017 году?
- Сегодня «Мотор Сич», с участием предприятий ДК «Укроборонпром» - Государственное Киевское КБ «Луч», ГП «Фотоприбор» (г.Черкассы) и некоторых частных предприятий Украины выполняют ОКР по разработке противотанкового ракетного комплекса для транспортных вертолетов Ми-8 и транспортно -боевых Ми-24. Работы производятся по заказу Министерства обороны Украины и находятся на этапе государственных испытаний.
- Почему Украине не удалось обновить советские ЗРК и свою тактическую авиацию?
- Научный и производственный потенциал предприятий ОПК в полном объеме обеспечивает поддержку в исправном состоянии тех ЗРК, которые стоят на вооружении ВСУ.
На сегодняшний день, в основном это ремонтные предприятия (Балаклейский ремонтный завод, Львовский радиоремонтный завод, Укроборонсервис), которые осуществляют ремонт по техническому состоянию всей номенклатуры зенитных ракетных комплексов.
В процессе ремонта также производятся работы по модернизации отдельных узлов, агрегатов этих комплексов.
В 2022 году планируется открытие опытно-конструкторских работ по созданию зенитного ракетного комплекса средней дальности.
В то же время, существует ряд трудностей, связанных с отсутствием «школы» разработчиков зенитных ракетных комплексов и систем.
Что касается тактической авиации. Министерством обороны рассматриваются разные варианты замены существующего парка авиационной техники – начиная от закупки и завершая крупноузловой сборкой многоцелевых тактических самолетов на производственной базе отечественных авиастроительных или авиаремонтных предприятий. Но наиболее приемлемым для предприятий Укроборонпрома и государства стал бы выбор лицензионной сборки самолетов.
- Как повлияла война нового поколения в Карабахе на концепцию производства вооружений Украины?
- Я разделяю мнение Главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного относительно приоритетных направлений перевооружения ВС Украины. К ним относятся
- разработка собственных ракетных комплексов, в т. ч. большой дальности с целью создания сил сдерживания;
- разработка систем противоракетной обороны, в т. ч. для борьбы с гиперзвуковыми ракетами;
- разработка ракетных систем воздушного базирования с увеличенной дальностью обнаружения и поражения целей;
- разработка новейших систем противовоздушной обороны, в т. ч. с беспилотными авиационными комплексами;
- разработка новых средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы;
- внедрение научных решений для проведения операций в киберпространстве;
- увеличение мобильности войск.
- И, наконец, последний вопрос. Как вы видите развитие сотрудничества военно-промышленного комплекса Азербайджана и Украины?
- Украина - давний и надежный партнер Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества. Концерн рассматривает Азербайджан как важного и перспективного партнера для экспорта продукции военного и специального назначения отечественного производства, а также для начала совместных проектов.
Основными направлениями сотрудничества предприятий-участников Концерна всегда ранее были услуги по капитальному ремонту авиационной техники, техники ПВО, поставка запасных частей в ВВТ.
Государственный концерн «Укроборонпром», а также предприятия-участники и дальше готовы развивать плодотворное сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества между нашими странами.
Значительный потенциал для развития имеют такие проекты, как совместная разработка и производство вооружения и военной техники, в частности авиационной, бронетанковой, радиолокационной техники, высокоточного вооружения. Имеет перспективу сотрудничество в сфере судостроения и морской техники, а также не забываем про трансфер технологий.
Мы бы хотели рассматривать Азербайджан не только как импортера украинской продукции военного назначения, но и как потенциального партнера и инвестора в производстве современных ВВТ, включая создание совместных предприятий по узловому и полному сбору продукции военного назначения и двойному использованию для Вооруженных сил Азербайджана.