Генсек ООН: «Войны в Украине не будет»

Войны России с Украиной не будет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Interfax.

«С учетом концентрации российских сил вокруг Украины, я глубоко обеспокоен относительно роста напряженности и слухов о риске военного конфликта в Европе. Я по-прежнему считаю, что этого (военного конфликта - ред.) не произойдет. Но если он случится, это будет катастрофой. Альтернативы дипломатии нет», - отметил генсек, добавив, что настало время деэскалации.

В то же время Гутерриш призвал стороны воздержаться от агрессивной риторики, которая, по словам генсека ООН, лишь усиливает напряженность.