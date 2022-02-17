Киев опровергает заявления об обстрелах Донбасса: Ложь и провокации

В штабе Операции объединенных сил обвинения донецких боевиков относительно обстрелов населенных пунктов в Донбассе 17 февраля назвали ложью и провокацией. Украинская армия неуклонно придерживается Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление штаба ООС.

“Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией”, - заявили в ООС.

В штабе ООС отметили, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций на Донбассе.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операций Украины или любых диверсий на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", - написал он в Twitter.