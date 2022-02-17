18:01

18 февраля Общественный совет при Министерстве образования и площадка для общения педагогов T-Network провели очередное обсуждение в серии «Общественный взгляд на образование». В дискуссии на тему «Партнерство школа - родитель: реалии и новые подходы» приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, представители министерства, члены Общественного совета, депутаты, эксперты в области образования, директора школ, родители и учителя, а также представители общественных организаций. Председатель Общественного совета при Министерстве образования Гюнель Сафарова заявила, что основной целью встреч на тему партнерства школа - родитель является изучение текущей ситуации в данном направлении, ознакомление с мнениями заинтересованных сторон по эффективному развитию этого партнерства и установлению новых форм партнерства.

В свою очередь, министр образования Эмин Амруллаев подчеркнул важность разделения социальной ответственности в сфере образования и заявил, что наряду с выявлением проблем важно обсуждать пути их решения. В своем выступлении министр подчеркнул важность создания новой модели школьной репутации, правильной подачи информации общественности о том, что происходит в школах, и механизма общественного контроля в общеобразовательных учреждениях: «Основная задача школы, как и общества в целом, – воспитать и вырастить достойную личность, поэтому родители должны принимать активное участие в управлении школой. Министерство образования всегда готово к обсуждению вопросов, представляющих общественный интерес». В ходе обсуждений заместитель председателя Общественного совета Гюльмамед Мамедов представил результаты опроса по текущей ситуации партнерства школа - родитель, проведенного советом и T-Network среди 13 580 родителей. 91% опрошенных оказались женщины, а 9% мужчины. 87% принимающих участие в опросе оказались родителями из Баку. 85% опрошенных заявили, что в школах, где учатся их дети, есть родительский комитет. 75% родителей состоят в родительских комитетах и 66% из них довольны его работой. Недовольные опрошенные ссылались на то, что данные комитеты не приносят никакой пользы ученикам, что чаще всего в них обсуждаются финансовые вопросы, мнение каждого родителя не учитываются и т.д.

Также опрос коснулся родительских собраний в классах. 91% опрошенных заявили, что посещают собрания, так как интересуются образованием своих детей. Из часто обсуждаемых на собраниях вопросов были отмечены такие темы, как поведение учеников, их успеваемость, выполнение домашних заданий и т.д. На вопрос о том, в какой форме родители оказывают поддержку обучению своих детей, 54% ответили, что находятся в постоянном контакте с учителем, 40% - наняли своих детям репетиторов, 30% - часто посещают школу и т.д. На вопрос о том, в какой форме школа сотрудничает с родителями, 69% ответили, что участвуют в организации родительских собраний, а 21%, что школа отправляет им отчеты об их детях. При этом 49% опрошенных изъявили желание участвовать в общественных дискуссиях и делиться своим мнением и опытом с другими родителями и представителями сферы образования. После презентации выступил декан педагогического факультета Университета TED профессор Юксель Каваз, который довел до сведения участников турецкую модель партнерства школы с родителями.