Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом

Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Констатировали с президентом Беларуси, что залог восстановления гражданского мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта. Чем раньше это произойдет, тем лучше», – передает его слова ТАСС.

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе», – добавил Путин.