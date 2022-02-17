Арсенян: Новый конфликт с Азербайджаном может стать смертельным для Армении

Член фракции «Гражданский договор», член комиссии Национального собрания Армении по внешним отношениям Гурген Арсенян обвинил лидера оппозиционного блока «Армения», второго президента Армении Роберта Кочаряна в провоцировании нового конфликта с Азербайджаном, пишет verelq.am.

Именно в этом контексте Арсенян расценивает заявления Кочаряна о том, что власти Армении «умыли руки от Карабаха»: «Когда Кочарян делает подобные заявления, он что, не осознает, что провоцирует новый конфликт между Арменией и Азербайджаном? Он это понимает? Я член парламента, депутат, и я понимаю, что новый конфликт с Азербайджаном может стать смертельным для Армении. Может возникнуть момент, когда мы перейдем линию необратимости».

Касаясь заявлений оппозиции о том, что широко разрекламированные властями проекты разблокирования коммуникаций будут иметь нулевой экономический результат, Арсенян отметил: «Даже если это игра с нулевым экономическим результатом, как вы говорите, однако если этот проект способен хотя бы на уровень снизить напряжение между нашими тремя странами, то он оправдан».