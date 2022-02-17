«Со старшим братом посоветуюсь и решим»: Лукашенко ответил на вопрос о своем «вечном президентстве»

Президент Беларуси Александр Лукашенко после сегодняшней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным ответил на вопрос журналиста о «вечном президентстве». Об этом сообщает «Спутник Беларусь».

«Что касается моего вечного президентства, то сейчас со старшим братом посоветуюсь и решим, чего вы переживаете. Все будет нормально», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что будет оставаться на посту главы государства, пока Запад не прекратит «атаковать» республику: «Если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным президентом».