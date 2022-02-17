Евгений Бай, автор haqqin.az 19:02

Президент Джо Байден собирает видео-конференцию с участием лидеров крупнейших стран Западной Европы – канцлера Германии Олафа Шольца, французского президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ее главной целью, как объявил Белый дом, является предотвращение «в 11-ый час» возможной агрессии России. То есть до «полуночи» остается совсем мало времени.

Но в этот раз речь идет не о попытках остановить широкомасштабную войну России с целью оккупации значительной территории Украины, о которой несколько недель подряд говорили западные политики и СМИ. Фронт возможных действий сузился до территории непризнанных Донецкой и Луганской республик, где в последние сутки происходит беспрецедентное усиление взаимных обстрелов с использованием артиллерии. По данным ОБСЕ, если в среду было зарегистрировано 153 случая нарушение прекращения огня, то в четверг их было 591. Haqqin.az неоднократно писал о том, что если фронтальное вторжение России на Украину с захватом Киева представляется практически нереальным, то территория Л/ДНР может легко стать плацдармом для начала активных боевых действий с втягиванием России в войну. Противоборствующие стороны обвиняют в обстрелах друг друга: российское телевидение показывают кадры разрушенных зданий в Донецке и Луганске, а спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит о «геноциде» населения этих непризнанных республик. Washington Post в своем последнем номере публикует фотографию полностью разрушенного детского сада от попадания снаряда, выпушенного сепаратистами. И это действительно ситуация, при которой активные действия могут начаться когда-угодно.

В Америке пытаются проанализировать, к чему привела редкая по своей активности дипломатическая деятельность по урегулированию конфликта вокруг Украины. Совершенно неожиданно аплодисменты сорвал президент Байден, который якобы учел уроки хаотичных действий в Афганистане и сейчас стал играть по-умному. «Неужели «сонный Джо» заставил Владимира Путина первым моргнуть?» - задается вопросом колумнист The New York Times Томас Фридман. Как утверждают ультраправые недруги президента, пишет Фридман, Байден переживает глубокую деменцию, он уже не может отличить Киев от Канзаса, а Американскую ассоциацию лиц преклонного возраста от НАТО. Но, как выяснилось в игре с Путиным, Байден оказался не стар, а «суперстар», он весьма успешно отвечал на каждый ход Путина и лишил всякой маневренности. По словам Фридмана Байдену удалось создать мощную коалицию западных стран, которая в минувшие годы, особенно при Дональде Трампе пошла трещинами. Владимир Путин, пытаясь отодвинуть от российских границ военную инфраструктуру НАТО получил обратный результат — восточный фланг альянса резко укрепился. При этом Россия и Америка оказались в разных весовых категориях. Для Путина Украина чрезвычайно важна, она его постоянная головная боль, ее будущее тесно связано с его собственным политическим будущем. Российский президент не может не задуматься над тем, что в случае масштабной войны экономика России будет разрушена непомерными тратами и мощными санкциями Запада, а если из Незалежной пойдут свинцовые гробы с погибшими российским солдатами, это может привести к большим внутриполитическим проблемам. Американцы при таком раскладе мало чем рискуют. Большинство из них с трудом найдут Украину на карте мира. Войска США, как уже неоднократно объявлял Байден, ни при каких условиях не будут участвовать в боях. Америке остается только наблюдать со стороны, возможно, с дозой злорадства.