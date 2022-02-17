Песков не знает, согласована ли эвакуация жителей «ДНР» с Россией: «Я не знаю, что там происходит»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что в данный момент происходит в «ДНР», пишет «Интерфакс».
«Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина», - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение «ДНР» эвакуировать женщин, детей и пожилых людей в российскую Ростовскую область.
Он подчеркнул, что также «не обладает информацией», согласовано ли это с российской стороной. «Я не знаю, что там происходит», - сказал он.
Кроме того, Песков оставил без ответа вопрос о том, готова ли Россия принять беженцев. «Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией», - сказал он.