Песков не знает, согласована ли эвакуация жителей «ДНР» с Россией: «Я не знаю, что там происходит»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что в данный момент происходит в «ДНР», пишет «Интерфакс».

«Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина», - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение «ДНР» эвакуировать женщин, детей и пожилых людей в российскую Ростовскую область.