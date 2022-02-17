США обвинили Россию в создании ложных провокаций в Донбассе

Обстрелы Украины, о которых сообщается в течение последних 48 часов, — это часть российского сценария, направленная на оправдание начала агрессии Москвы против Киева. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляцию в YouTube ведет канал Deutsche Welle.

Госсекретарь обвинил Россию в создании ложных провокаций в Донбассе. «Даже несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что различия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала», — сказал он.