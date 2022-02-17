Послесловие к протесту водителей грузовиков в Баку

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 19:38

Когда накануне утром десятки тысяч бакинцев, спешивших на работу, в вузы, по другим делам, увидели, что парализовано движение на главной улице города, они, наверняка, решили, что произошла какая-та крупная авария. И лишь позже выяснилось, что причиной затора, парализовавшего на несколько часов все движение в центре Баку, стал безответственный протест водителей нескольких крупнотоннажных грузовых автомобилей. Перекрыв центральную часть главной магистрали столицы, водители, обклеив борта грузовиков плакатами, пытались привлечь таким образом внимание общественности к своему спору с отдельными чиновниками Государственной службы автотранспорта, которые не дали им разрешение на грузоперевозки.

В результате движение в городе было на несколько часов парализовано. Известно, что в Азербайджане, как и в любом цивилизованном государстве, проведение публичных акций протеста – явление рутинное. Все мы чуть ли не ежедневно становимся свидетелями групповых или единичных протестных демонстраций, когда люди собираются перед офисами тех или иных государственных или частных структур, чтобы высказать свои недовольства и претензии и, заодно, привлечь к своим проблемам внимание общественности. Так что, ничего удивительного в намерении водителей грузовиков провести публичную акцию, не было. А вот перекрытие движения на главной улице Баку и прилегающих к ней дорогах, которое нанесло и моральный, и материальный ущерб гражданам – это уже серьезное нарушение, и правоохранительные органы, по всей видимости, дадут ему соответствующую правовую оценку со всеми вытекающими последствиями. Что же касается непосредственно этой истории, то спустя несколько часов движение на дороге удалось восстановить, проблемы водителей взяли под контроль соответствующие госструктуры, а Министерство цифрового развития и транспорта, и та же Госслужба автотранспорта распространили официальные релизы, в которых объяснили причины дорожного затора. Казалось бы, на этом транспортный инцидент в центре Баку можно было считать исчерпанным. Но тут удачным случаем решила воспользоваться наша радикальная оппозиция и также ряд лиц, активно позиционирующих себя в роли «профессиональных правозащитников».