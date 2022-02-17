Послесловие к протесту водителей грузовиков в Баку
Когда накануне утром десятки тысяч бакинцев, спешивших на работу, в вузы, по другим делам, увидели, что парализовано движение на главной улице города, они, наверняка, решили, что произошла какая-та крупная авария. И лишь позже выяснилось, что причиной затора, парализовавшего на несколько часов все движение в центре Баку, стал безответственный протест водителей нескольких крупнотоннажных грузовых автомобилей.
Перекрыв центральную часть главной магистрали столицы, водители, обклеив борта грузовиков плакатами, пытались привлечь таким образом внимание общественности к своему спору с отдельными чиновниками Государственной службы автотранспорта, которые не дали им разрешение на грузоперевозки.
В результате движение в городе было на несколько часов парализовано.
Известно, что в Азербайджане, как и в любом цивилизованном государстве, проведение публичных акций протеста – явление рутинное. Все мы чуть ли не ежедневно становимся свидетелями групповых или единичных протестных демонстраций, когда люди собираются перед офисами тех или иных государственных или частных структур, чтобы высказать свои недовольства и претензии и, заодно, привлечь к своим проблемам внимание общественности.
Так что, ничего удивительного в намерении водителей грузовиков провести публичную акцию, не было. А вот перекрытие движения на главной улице Баку и прилегающих к ней дорогах, которое нанесло и моральный, и материальный ущерб гражданам – это уже серьезное нарушение, и правоохранительные органы, по всей видимости, дадут ему соответствующую правовую оценку со всеми вытекающими последствиями.
Что же касается непосредственно этой истории, то спустя несколько часов движение на дороге удалось восстановить, проблемы водителей взяли под контроль соответствующие госструктуры, а Министерство цифрового развития и транспорта, и та же Госслужба автотранспорта распространили официальные релизы, в которых объяснили причины дорожного затора.
Казалось бы, на этом транспортный инцидент в центре Баку можно было считать исчерпанным.
Но тут удачным случаем решила воспользоваться наша радикальная оппозиция и также ряд лиц, активно позиционирующих себя в роли «профессиональных правозащитников».
В частности, впервые за долгое время после «арабской весны» и волнений в Судане, Венесуэле, Боливии и Беларуси азербайджанский народ услышал голоса ПНФА, Али Керимли и иже с ними. У него, как и у сетевых оппозиционеров, предпринявших титанические усилия, чтобы придать политическую окраску вчерашнему инциденту, вокруг которого в социальных сетях была даже сформирована искусственная повестка дня с постами о "насилии полиции над правозащитниками" и о "набегах людей в черных масках на дома", появилась соломинка во внутринациональной повестке дня. Теперь на примере протеста водителей грузовиков, вдохновленных бунтом канадских фур, у Керимли и сетевой оппозиции нашлась точка опоры для рассуждений о социальном недовольстве в стране. Предпринята попытка довести чуть ли не до уровня «внутриполитического кризиса» обычное недовольство, возникшее между чиновниками одной из структур Министерства цифрового развития и водителями грузовиков. Большой поклонник параллелей в современной политической реальности Керимли нашел общий почерк в событиях на одном из проспектов в Баку и потрясениями в Сирии.
Судя по всему, часть средств, которые США выделили на "революционную работу" организации NED в Азербайджане, наша оппозиция уже давно успешно «освоила», и теперь, раздувая шумиху вокруг «протестующих грузовиков», Али Керимли и иже с ним стремятся доказать, что "активисты революции" работают, не покладая рук, и деньги американских налогоплательщиков потрачены не впустую. Заявленное для грантов социальное недовольство – не миф, а быль. С которой грантодателям надо считаться.
Такие случаи происходили и ранее, и нет ничего нового в ситуации, когда "активисты", получающие от западных фондов щедрые гранты на «защиту демократии и прав человека», выдают мелкий спор с чиновником, вылившимся в большой затор на улицах, за фундаментальные социальные протесты.
Но чем глубже погружаешься в изучение таких процессов, тем четче понимаешь: речь на самом деле идет о банальном процессе "отмывания" оппозиционерами денег, которые им выделяют западные фонды.
К сожалению, от действий обслуги этой разветвленной «прачечной», которая беззастенчиво политизирует обычную бюрократическую проволочку, вызванную крючкотворством или нечистоплотностью какого-то чиновника, не приходится ждать ничего хорошего ни стране, ни её гражданам.
Таким, например, как те же водители злосчастных грузовиков, чье желание получить лицензию на перевозки, наша материально озабоченная оппозиция выдала за «мощный политический и социальный протест».