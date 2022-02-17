Кадры с места взрыва в Донецке обновлено; 20:41
Начальник т.н. народной милиции "ДНР" Денис Синенков заявил "Интерфаксу", что в Донецке у здания правительства взорвался его автомобиль, сам он не пострадал.
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Первые кадры из Донецка, где взорвалась машина у здания правительства "ДНР".
По информации телеграм-каналов, взорвался автомобиль.
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Взрыв в Донецке прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства "ДНР".
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Мощный взрыв произошел в эти минуты в центре Донецка. Об этом сообщил находящийся в Украине корреспондент haqqin.az.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.