В Баку мужчина истязал малолетнего сына, а жену облил кипятком
В Хазарской районной прокуратуре было проведено расследование на основании обращения в связи с избиением отцом ребенка 2017 года рождения. Как передает АПА, об этом сообщил старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.
По его словам, сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место происшествия.
"Отец избивал сына и совершал другие насильственные действия, причинял ему физическую боль и страдания. Ребенок помещен в учреждение по оказанию социальных услуг. Кроме того, установлено, что его несовершеннолетняя сестра 2006 года рождения незаконно вступила в брак. В конце декабря 2021 года мужчина ошпарил жену кипятком, умышленно причинив ей телесные повреждения", - сказал он.
К.Зейналов добавил, что по делу назначены соответствующие экспертизы, проведен допрос. Будут приняты необходимые меры для восстановления нарушенных прав детей.