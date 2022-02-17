В Баку мужчина истязал малолетнего сына, а жену облил кипятком

В Хазарской районной прокуратуре было проведено расследование на основании обращения в связи с избиением отцом ребенка 2017 года рождения. Как передает АПА, об этом сообщил старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.

По его словам, сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место происшествия.