Хидаят Гейдаров выиграл турнир «Большого шлема» в Израиле
В Тель-Авиве продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Сегодня азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золото, победив двух соперников из Израиля, немца и узбека.
В Тель-Авиве продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Сегодня азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золото, победив двух соперников из Израиля, немца и узбека.
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