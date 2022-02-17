Хидаят Гейдаров выиграл турнир «Большого шлема» в Израиле

Отдел спорта

В Тель-Авиве продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Сегодня азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золото, победив двух соперников из Израиля, немца и узбека.