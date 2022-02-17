Байден выступит с речью о ситуации вокруг Украины

Выступление запланировано на 16:00 по восточному времени в пятницу (в 01:00 по бакинскому времени – ред .).

Президент США Джо Байден сегодня поздно ночью выступит с речью о ситуации вокруг украинско-российской ситуации, согласно сообщению Белого дома, информирует УНН.

Ожидается, что он предоставит "обновленную информацию об усилиях по сдерживанию и дипломатии, что продолжаются, а также о наращивании Россией военных контингентов на границе с Украиной", говорится в сообщении.

В 14:30 (23:30 по бакинскому времени – ред.) у Байдена запланирован телефонный разговор "с трансатлантическими лидерами", темой которого также станут "дипломатические усилия и усилия по сдерживанию".