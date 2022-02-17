«Марафон занятости» обеспечил работой 1 744 членов семей шехидов и ветеранов войны

Число членов семей шехидов и ветеранов, трудоустроенных в рамках «Марафона занятости», стартовавшего Министерством труда и социальной защиты населения в июне прошлого года, достигло 1 744 человек. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

На сегодняшний день к марафону, который является важной поддержкой в трудоустройстве членов семей шехидов и военнослужащих, раненых в ходе Отечественной войны, присоединились 618 работодателей, представивших 4 203 вакансии.

«Марафон занятости» проходит под лозунгом «Давайте вместе поддержим занятость наших героев». Работодатели, желающие принять участие в акции, а также члены семей шехидов и участники войны могут оставить свои анкеты, переходя по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu