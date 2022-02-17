Евросоюз введет санкции против России в случае войны и предупреждает Беларусь

Страны ЕС введут санкции против России только в случае ее нападения на Украину. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный чиновник в Брюсселе в ситуации очередного обострения вокруг Украины, а также перед встречей глав МИД стран Евросоюза, назначенной на 21 февраля, пишет «Росбалт».

При этом источник добавил, что в случае, если напряженная ситуация вокруг Украины продлится «слишком долго», ЕС вновь проведет оценку своих позиций.

Также стало известно, что Евросоюз рассматривает введение нового раунда санкций против Беларуси в случае, если она будет содействовать гипотетическому вторжению РФ на Украину.