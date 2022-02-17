17-18 февраля под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана. Об этом сообщили в пятницу в Кабмине.

На заседании были широко обсуждены усиление антиинфляционных мер, вопросы продовольственной безопасности и цели развития аграрной сферы по экспорту, финансирование за счет средств государственного бюджета "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", исходя из соответствующих распоряжений Президента Азербайджана, определение параметров бюджетного правила.

Были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, председателя Центробанка Эльмана Рустамова, министра сельского хозяйства Инама Керимова, председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева, а также руководителей других государственных комитетов и структур, даны соответствующие поручения.