Икрам Нур, автор haqqin.az 21:27

Федеральный суд Ирака признал закон о нефти и газе, регулирующий соответствующую отрасль промышленности в Иракском Курдистане, неконституционным и потребовал от Эрбиля переподчинить всю индустрию федеральному министерству нефти в Багдаде, а все нефтегазовые контракты правительства ИК с иностранными энергетическими компаниями или государствами признать недействительными. Теперь, когда мир избавляется от украинозависимости – самое время наконец-то обратить внимание на те горячие точки, где конфликт куда реальнее, чем медийная «оборона западом от Москвы». В лидерах нестабильности снова Ирак, точнее – центральное правительство, покусившееся на святое и интимное – нефтяные доходы Иракского Курдистана.

Время для этого выбрано самое «удачное» – в стране жесткий политический кризис, в ожесточенных словесных – пока, еще пока – баталиях сходятся между собой «проамериканские иракцы» и «иракцы проиранские», им противостоят «проиракские иракцы» – и все они воюют со вновь поднимающим голову «Исламским государством». И в этот момент Багдад отчего-то поверил в себя и решил осложнить отношения с Эрбилем. После того, как иракские курды в 2017 году затеяли историю с референдумом о независимости, центральное правительство Ирака решило пойти на компромисс. Курдистан не стал самостоятельным государством, но нефтедобыча и доходы от нефти стали полностью автономными. От чего выиграли не только курды, но, в немалой степени, и Анкара, которая стабильно получает нефть из Киркука в турецкий порт Джейхан. Не проиграли и китайцы, обеспечившие себе поставки. И уж совсем хорошо чувствовали себя правящие элиты Иракского Курдистана, разом получившие хороший и постоянный доход, позволяющий им и решать социальные проблемы региона, и успешно отражать атаки террористов из Рабочей партии Курдистана (РПК), и себя не забывать.

И вот внезапно Багдад решил всю нефтяную индустрию переподчинить себе, от доходов оставить Эрбилю только некоторый процент. А главное – аннулировать все нефтегазовые контракты правительства Иракского Курдистана с иностранными энергетическими компаниями или государствами, включая сюда все соглашения по разведке, добыче, экспорте и продаже нефти. С тем, чтобы потом осуществить масштабное перераспределение этого вкуснейшего пирога, но уже в зависимости от интересов не Эрбиля, а Багдада. Если это не грабеж посреди бела дня – то тогда непонятно, что грабежом вообще можно назвать. И не нужно быть семи пядей во лбу и выдающимся аналитиком, чтобы предсказать – курды противостоять этому решению будут жестко, если потребуется – то и с оружием в руках. После ожесточенных боев пятилетней давности с боевиками «Исламского государства» костяк вооруженных сил Иракского Курдистана – отряды Пешмерга – жирком не заплыли и боеспособности не утратили. Наоборот, повысили воинскую выучку, а также дооснастились оружием и снаряжением. Поэтому способны не просто на равных противостоять федеральной армии Ирака – но и наносить ей поражения.