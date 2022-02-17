И Багдад готов пойти с войной на Курдистан наш комментарий
Федеральный суд Ирака признал закон о нефти и газе, регулирующий соответствующую отрасль промышленности в Иракском Курдистане, неконституционным и потребовал от Эрбиля переподчинить всю индустрию федеральному министерству нефти в Багдаде, а все нефтегазовые контракты правительства ИК с иностранными энергетическими компаниями или государствами признать недействительными.
Теперь, когда мир избавляется от украинозависимости – самое время наконец-то обратить внимание на те горячие точки, где конфликт куда реальнее, чем медийная «оборона западом от Москвы». В лидерах нестабильности снова Ирак, точнее – центральное правительство, покусившееся на святое и интимное – нефтяные доходы Иракского Курдистана.
Время для этого выбрано самое «удачное» – в стране жесткий политический кризис, в ожесточенных словесных – пока, еще пока – баталиях сходятся между собой «проамериканские иракцы» и «иракцы проиранские», им противостоят «проиракские иракцы» – и все они воюют со вновь поднимающим голову «Исламским государством». И в этот момент Багдад отчего-то поверил в себя и решил осложнить отношения с Эрбилем.
После того, как иракские курды в 2017 году затеяли историю с референдумом о независимости, центральное правительство Ирака решило пойти на компромисс. Курдистан не стал самостоятельным государством, но нефтедобыча и доходы от нефти стали полностью автономными. От чего выиграли не только курды, но, в немалой степени, и Анкара, которая стабильно получает нефть из Киркука в турецкий порт Джейхан.
Не проиграли и китайцы, обеспечившие себе поставки. И уж совсем хорошо чувствовали себя правящие элиты Иракского Курдистана, разом получившие хороший и постоянный доход, позволяющий им и решать социальные проблемы региона, и успешно отражать атаки террористов из Рабочей партии Курдистана (РПК), и себя не забывать.
И вот внезапно Багдад решил всю нефтяную индустрию переподчинить себе, от доходов оставить Эрбилю только некоторый процент.
А главное – аннулировать все нефтегазовые контракты правительства Иракского Курдистана с иностранными энергетическими компаниями или государствами, включая сюда все соглашения по разведке, добыче, экспорте и продаже нефти. С тем, чтобы потом осуществить масштабное перераспределение этого вкуснейшего пирога, но уже в зависимости от интересов не Эрбиля, а Багдада.
Если это не грабеж посреди бела дня – то тогда непонятно, что грабежом вообще можно назвать. И не нужно быть семи пядей во лбу и выдающимся аналитиком, чтобы предсказать – курды противостоять этому решению будут жестко, если потребуется – то и с оружием в руках.
После ожесточенных боев пятилетней давности с боевиками «Исламского государства» костяк вооруженных сил Иракского Курдистана – отряды Пешмерга – жирком не заплыли и боеспособности не утратили. Наоборот, повысили воинскую выучку, а также дооснастились оружием и снаряжением. Поэтому способны не просто на равных противостоять федеральной армии Ирака – но и наносить ей поражения.
От идеи независимости и самостоятельного государства с центром в Эрбиле курды не откажутся никогда. По этому вопросу не должно быть никаких иллюзий, что бы не говорили политики. А без нефти независимость не состоится никогда. И биться за нефть курды будут с таким же ожесточением, как если бы речь шла об их государстве.
Поэтому вполне логичен вопрос – а кому понадобилось это решение, в очередной раз ставящее Ирак на грань гражданской войны? Кто затеял глобальный передел нефтяного рынка? Понятно, что самостоятельно Багдад на такой шаг никогда не пойдет. Против этого решения активно выступят Турция, Израиль и Китай. А гражданская война расшатает обстановку в Сирии и ситуацию на мировом рынке нефти.
То есть – масштабы ожидаемых потрясений будут значительные. Если не сказать – глобальные. И выгодополучатель здесь только один – администрация Байдена. Именно ей выгоден сейчас передел на мировых рынках, именно ее удовлетворил бы новый виток нестабильности на Ближнем Востоке, где Вашингтон стремительно теряет влияние, чего ему совсем не хочется. Да и Китаю лишний раз создать проблем – совсем будет не лишним.
А то, что в результате внутреннего конфликта в Ираке погибнут ни в чем неповинные люди – помилуйте, когда это Вашингтон смущало и останавливало? В схватке за осколки гегемонии люди – щепки, никто их считать не будет.