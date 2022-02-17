Арсенян: Армения сегодня не является залогом мира в Карабахе. Сколько можно врать людям?

Говоря о причинах, Арсенян отметил: «Азербайджан пошел по пути военного решения конфликта. В этой ситуации наши возможности, которые мы должны были противопоставить силовому решению, оказались недостаточными. И Азербайджан достиг военного успеха. После этого было совершено следующее действие: армянские военные единицы были возвращены в Армению. Они сейчас дислоцированы на территории Армении. Азербайджанские военные единицы остались на тех территориях, которые покинули армянские вооруженные единицы.

На данный момент роль Армении в повестке дня решения карабах ской проблемы минимальна. Об этом в интервью Factor заявил член фракции «Гражданский договор», член комиссии НС по внешним отношениям Гурген Арсенян.

И, если мы трезвомыслящие политические деятели, мы должны понимать, что существенное влияние на решение карабахской проблемы может иметь то государство, которое там находится. Таких стран две: Азербайджан и Россия в лице миротворцев.

ВС Армении сегодня не являются залогом мира в Карабахе. Мы должны об этом заявить, сколько можно врать людям? Сколько можно делать популярные заявления, которые не соответствуют действительности?

И поэтому также я заявляю, что все те действия, которые направлены на очередное провоцирование армяно-азербайджанской вражды, являются прямым ударом по населению Карабаха. Потому как за этими провокациями могут последовать действия… И тут хочу напомнить, что азербайджанские ВС находятся на этих территориях, а армянских ВС на этих территориях нет».