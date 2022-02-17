Нефть дешевеет на фоне «ядерных» переговоров Ирана и США

Цены на нефть снижаются на фоне переговоров Ирана и Соединенных Штатов по ядерной программе, которая может разблокировать экспорт нефти в страну. Об этом сообщает Bloomberg.

На выходных 19-20 февраля в Мюнхене будет обсуждаться вопрос соглашения по ядерной программе Ирана. Согласование позиций страны-экспортера нефти и США может разблокировать поставки, которые находятся под экономическими санкциями Штатов.

Так, нефть Brent торговалась на уровне 90,9 доллара за баррель в пятницу, однако со временем выросла до 92,7 доллара за баррель на 18:30 по Киеву.