ЕС: за эскалацию в Донбассе отвечает Россия
Ответственность за нынешнюю эскалацию в Донбассе лежит на сепаратистах. Об этом корреспонденту DW заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза в пятницу, 18 февраля. Источник говорил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, запланированным на 21 февраля. Одной из его главных тем будет российско-украинский конфликт. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба примет участие во встрече.
По словам брюссельского чиновника, в ЕС "чрезвычайно обеспокоены" двумя вещами. Первая – обстрелы и "резкий рост насилия" в Донбассе. "Очевидно, что ответственность лежит на, так сказать, сепаратистских силах в Донбассе, поддерживаемых Россией. Украинская армия лишь удерживает свои позиции", - отметил источник.
Второй момент, беспокоящий ЕС, – это нарратив вокруг обострения насилия в Донбассе, который Россия пытается продать, утверждая, что это Украина ответственна за обстрелы. Чиновник при этом упомянул и заявление президента РФ Владимира Путина о вроде "геноциде" в Донбассе. "Мы чрезвычайно обеспокоены этим, потому что это можно понять как провоцирование атаки или как оправдание (Россией – ред.) своей атаки", - добавил собеседник.
"Во-первых, насилие должно прекратиться. Во-вторых, этот токсичный нарратив, не отвечающий действительности, должен прекратиться. Потому что это уже выходит за рамки дезинформации и переходит в сферу войны в том понимании, что эти заявления делаются, вероятно, чтобы оправдать то, что оправдать нельзя, а именно, нападение на Украину", - подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС.