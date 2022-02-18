ЕС: за эскалацию в Донбассе отвечает Россия

Ответственность за нынешнюю эскалацию в Донбассе лежит на сепаратистах. Об этом корреспонденту DW заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза в пятницу, 18 февраля. Источник говорил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, запланированным на 21 февраля. Одной из его главных тем будет российско-украинский конфликт. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба примет участие во встрече.

По словам брюссельского чиновника, в ЕС "чрезвычайно обеспокоены" двумя вещами. Первая – обстрелы и "резкий рост насилия" в Донбассе. "Очевидно, что ответственность лежит на, так сказать, сепаратистских силах в Донбассе, поддерживаемых Россией. Украинская армия лишь удерживает свои позиции", - отметил источник.