Зюганов: 20 февраля Путин примет важное решение по Донбассу. Ожидайте новостей
Президент России Владимир Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил агентству URA.RU. Зюганов призвал всех россиян в этот день внимательно следить за обстановкой и новостями.
"Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Призываю всех россиян в понедельник, 20 февраля, внимательно следить за ситуацией и ожидать новостей", - сказал глава КПРФ.
Глава сепаратистов "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Донбассе крайне критическая и "дело может идти к широкомасштабной войне".