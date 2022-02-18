Автомобиль марки Nissan с государственным регистрационным номером 11-AA-055 врезался сначала в автомобиль марки ВАЗ-2107, а затем в автомобиль марки Nissan Sunny. В результате аварии два человека получили различные телесные повреждения.

После столкновения с двумя машинами служебный автомобиль ИВ Бейлаганского района врезался в забор и загорелся. Инцидент произошел в райцентре.

В Бейлаганском районе произошла цепная авария с участием служебного автомобиля исполнительной власти района, сообщает АПА.

Отметим, что автомобиль с госномером 11-АА-055 является служебной машиной заместителя главы Исполнительной власти Бейлаганского района по гуманитарным вопросам Еганы Мамедовой.

В момент аварии сама Е.Мамедова в машине не находилась. В ней были водитель главы ИВ и брат Е.Мамедовой - Ягуб Мамедов.

По информации, второй автомобиль марки Nissan также принадлежит ИВ Бейлаганского района.

Раненые были доставлены в Центральную районную больницу, откуда их увезли в одну из больниц Баку.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, в основном переломы.

Свидетели происшествия сообщили, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения и управляли автомобилями на высокой скорости на центральных улицах города.

По факту проводится расследование.