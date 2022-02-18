Британское посольство эвакуируется из Киева во Львов

Посольство Великобритании в Украине временно переезжает во Львов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

"Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове", - отмечается в сообщении Форин оффиса.

15 февраля глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что посольство Великобритании перевело часть сотрудников во Львов в связи с якобы существующей угрозой вторжения России в Украину. При этом Трасс пообещала сохранить дипломатическое присутствие в Киеве.