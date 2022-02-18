Армяне обстреляли Товуз срочно
Подразделения вооруженных сил Армении с 22:30 часов 18 февраля с позиций, расположенных в населенном пункте Гюлели Товузгалинского района государственной границы, без видимых причин открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района. Об этом сообщает Минобороны.
Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, приняли соответствующие меры.
В рядах азербайджанской армии потерь в личном составе и технике нет.
В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений.