УЕФА начинает разбирательство по матчу «Марсель» - «Карабах»

Европейский футбольный союз (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по событиям, происходившим в ходе первого матча раунда плей-офф Лиги конференций между французским «Марселем» и азербайджанским «Карабахом» (3:1).

«Марсель» обвиняется в том, что на стадионе были запрещенные баннеры, зажигались файеры, а также были нарушены правила безопасности УЕФА.

Напомним, что представители армянской диаспоры Марселя пришли на стадион с флагами Армении, которые были заметны во время телетрансляции матча. Позднее выяснилось, что армянам удалось пронести на арену и провокационные баннеры. Они пытались их развернуть, но им помешали стюарды на стадионе «Велодром».

После матча «Карабах» и АФФА обратились с жалобой в УЕФА.