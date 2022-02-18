Турецкую нефтяную корпорацию признали лучшей геологоразведочной компанией

В области разведки нефти и газа турецкой компании удалось опередить таких гигантов, как ExxonMobil, ENI и Hess.

Отмечается также, что открытие Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı нового месторождения природного газа в скважине Амасра-1 в Черном море, объем которого составляет 135 млрд кубометров, стало третьим по величине в мире.

Кроме того, открытие компанией 405 млрд кубометров природного газа в 2020 году было зарегистрировано как крупнейшее открытие месторождения природного газа в морях в том году и второе по величине открытие в море и на суше в совокупности.