Белый дом о санкциях против России: что будет в «пакете»?

"Мы готовы применить мощные меры экспортного контроля <...>. Финансовые санкции и меры экспортного контроля лишают РФ того, что ей необходимо <...>. Финансовые санкции лишают РФ иностранного капитала, а экспортный контроль - критически важных технологических ресурсов", - добавил он.

"Если Россия нападет на Украину, мы ответим решительно. <...> Цена для РФ будет огромной: как для ее экономики, так и для ее стратегического положения в мире. Наши финансовые санкции были разработаны для того, чтобы обеспечить немедленные издержки для крупнейших финансовых институтов и государственных предприятий в России", - утверждал он.

Власти США в случае необходимости введут санкции против крупнейших финансовых институтов и госкомпаний РФ. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, являющийся также заместителем помощника президента США по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики, пишет ТАСС.

По словам Сингха, возможные новые антироссийские санкции Запада не нацелены на то, чтобы ударить по экспорту Россией энергоносителей.

"Во-первых, наши меры не предназначены для того, чтобы снизить или повредить российские возможности по снабжению мира энергией. Во-вторых, для [президента РФ Владимира] Путина было бы большой ошибкой использовать экспорт энергоносителей в качестве оружия", - утверждал он.

Сингх заявил, что первоначальный пакет санкций против России за возможное вторжение в Украину, скорее всего, не будет включать отключение от системы межбанковских платежей SWIFT.

"Все варианты остаются на столе, - сказал он, отвечая на вопрос о том, затронут ли планируемые в отношении РФ санкции систему SWIFT. - Но, вероятно, вы не увидите связанных со SWIFT мер в первоначальном пакете".

Сингх сообщил, что пакет возможных новых санкций Запада против РФ еще не готов, но его разработка почти завершена.

"Я бы сказал, что на данном этапе мы сходимся на окончательном пакете [санкций], - отметил представитель администрации США, являющийся также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики. - И все, кто работал над санкциями в ЕС или США или в других странах из числа наших союзников и партнеров, отмечают, что единство и уровень координации, которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, не похожи ни на что другое, что мы видели".